В Татарстане восстановят контроль за средней скоростью движения автомобилей

Фото: Михаил Захаров

Власти Татарстана рассматривают возможность возвращения контроля за средней скоростью автотранспорта на фоне роста числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщил об этом на итоговой коллегии Минтранса.

В рамках инициативы также планируется установка дополнительных камер наблюдения, улучшение инфраструктуры, включая пешеходные переходы и освещение, а также внедрение современных технологий для снижения числа ДТП.

С 2013 по 2021 год контроль за средней скоростью осуществлялся с помощью камер, но данная система была отменена из-за сложности определения мест нарушений.

Напомним, что за первые 12 дней января 2025 года на дорогах Татарстана произошло 68 аварий, в которых погибли 14 человек и 82 получили травмы, что свидетельствует о росте числа жертв, по сравнению с прошлым годом.



Анастасия Фартыгина