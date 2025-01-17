В Татарстане на маршруте от Казани до аэропорта построят две новые станции

Фото: Максим Платонов

На Горьковской железной дороге, идущей от Казани до аэропорта, планируется строительство двух новых пассажирских платформ — «Госархив» и «Тихорецкая». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на итоговой коллегии Минтранса.

По словам министра, текущий пассажиропоток на этом маршруте составляет 400 тыс. человек в год и к 2030 году ожидается его увеличение. Строительство новых станций призвано улучшить доступность общественного транспорта и повысить уровень комфорта для пассажиров.

Напомним, что проект строительства первого участка второй линии казанского метрополитена, который соединит станцию «Фучика» со станцией «Сахарова», получил положительное заключение от Главгосэкспертизы России.



Анастасия Фартыгина