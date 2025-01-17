Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюрьмы за отмывание денег

Фото: Татьяна Демина

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюремного заключения по делу о легализации $175,5 млн. Об этом сообщил телеканал Geo.

Жена Имрана Хана также получила тюремный срок — 7 лет. По версии следствия, политик и его супруга получили от компании 5 млрд рупий и десятки гектаров земли в обмен на защиту в деле об отмывании денег.

Напомним, что Имран Хан был смещен с поста премьер-министра в апреле 2022 года в результате вотума недоверия, вынесенного парламентом.

Это не первый раз, когда Имран Хан попадает в поле зрения правоохранительных органов. Ранее, Верховный суд Пакистана признал незаконным его арест, который состоялся 9 мая. Тогда Хана обвиняли в сокрытии информации о полученных подарках и продаже государственных ценностей на сумму $630 тыс. Несмотря на решение суда об освобождении, Хан был вновь задержан и осужден.

Также вместе с Ханом были задержаны вице-премьеры от его партии «Техрик-и-Инсаф» Фавад Чаудри и Шах Махмуд Куреши, а также генсекретарь партии Асад Умар.

В апреле 2023 года парламент Пакистана выразил Имрану Хану вотум недоверия, за который проголосовали 174 члена парламента из 342 при необходимых 172 голосах. Незадолго до голосования спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Асад Кайсер подал в отставку, заявив, что не может участвовать в «иностранном заговоре» с целью отстранения Хана.

Рената Валеева