Терентьева высказалась о победе на этапе Кубка России в Казани
Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева прокомментировала победу на пятом этапе Кубка России в Казани. Представительница Татарстана выиграла гонку на 10 км свободным стилем, опередив ближайшую соперницу на 9.9 секунд.
— Я рада, что могу бороться за высокие позиции. Даже с учетом того, что я родила в конце августа. Надеюсь буду идти по нарастающей. Думала, что мне будет тяжелее. Хотя понимала, что должно быть нормально. Трасса в Казани? Хорошая, много подъемов, но много и равнины, где надо работать и уметь проходить, — сказал Терентьева после гонки.
Для Терентьевой победа в Казани стала первой в Кубке России после декретного отпуска. Лыжница полностью пропустила прошлый сезон, а в нынешнем провела лишь одну гонку. В Кирово-Чепецке олимпийская чемпионка стала седьмой на дистанции в 5 км в классическом стиле.
Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 16 по 19 января.
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