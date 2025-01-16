Терентьева высказалась о победе на этапе Кубка России в Казани

Фото: Максим Платонов

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева прокомментировала победу на пятом этапе Кубка России в Казани. Представительница Татарстана выиграла гонку на 10 км свободным стилем, опередив ближайшую соперницу на 9.9 секунд.

— Я рада, что могу бороться за высокие позиции. Даже с учетом того, что я родила в конце августа. Надеюсь буду идти по нарастающей. Думала, что мне будет тяжелее. Хотя понимала, что должно быть нормально. Трасса в Казани? Хорошая, много подъемов, но много и равнины, где надо работать и уметь проходить, — сказал Терентьева после гонки.

Для Терентьевой победа в Казани стала первой в Кубке России после декретного отпуска. Лыжница полностью пропустила прошлый сезон, а в нынешнем провела лишь одну гонку. В Кирово-Чепецке олимпийская чемпионка стала седьмой на дистанции в 5 км в классическом стиле.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 16 по 19 января.

Зульфат Шафигуллин