Владимир Леонов: жалоба лыжницы Кулешовой на условия проживания решена

Фото: Егор Данилов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил журналистам, что все вопросы, связанные с жалобой лыжницы Анастасии Кулешовой на условия проживания сборной России в Казани, были урегулированы.

Ранее Анастасия Кулешова опубликовала в своем телеграм-канале видеоролик, в котором выразила недовольство условиями проживания национальной сборной в Казани, где проходит этап Кубка России. Позже спортсменка удалила этот пост.



— Да, это технический вопрос. Плохой пиар, как говорят, лучше, чем его отсутствие, поэтому эта история привлекла еще больше внимания к чемпионату. На самом деле девушка выразила свое мнение — совершенно нормальная реакция. Это технический вопрос, но что было, то было. Все вопросы решены, претензий нет, — ответил Леонов.

Министр подчеркнул, что санаторий, где проживает сборная, является одним из лучших и удобно расположен.

— Выразила свое «фи» по поводу условий, но на самом деле они совершенно нормальные и приемлемые. Такие вопросы решаются в рабочем порядке, так что все проблемы сняты, — добавил Леонов.

Пятый этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный».

Рената Валеева