Лыжница Кулешова объяснила свое скандальное видео из казанского санатория

Фото: Максим Платонов

Российская лыжница Анастасия Кулешова объяснила свое скандальное видео из санатория в Казани, куда заселили участников Кубка России по лыжным гонкам. Накануне спортсменка пожаловалась на неудобные условия проживания, опубликовав видеоматериал из номера.

— Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но я никого и ни в чем не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые «из мухи делают слона», — написала Кулешова в соцсетях.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Казани в поселке Мирный с 16 по 19 января. В соревнованиях примут участие ведущие лыжники и лыжницы страны, а также представители сборной Белоруссии.

Кулешова является бронзовым призером Олимпийских игр в 2018 году в эстафетной гонке. В прошлом сезоне лыжница заняла третье место в общем зачете Кубка России. В нынешнем году спортсменка выступает не слишком удачно, занимая 22-е место в рейтинге турнира.

Зульфат Шафигуллин