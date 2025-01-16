Семья экс-игрока УНИКСа Тиммы хочет выяснить, не «помог» ли ему кто-то уйти

Фото: Максим Платонов

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерена выяснить обстоятельства его смерти, произошедшей в Москве в декабре прошлого года, сообщила РИА «Новости» юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы семьи.

Тело 32-летнего спортсмена было найдено в центре Москвы 17 декабря. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Прощание с Янисом Тиммой прошло 28 декабря в Риге. Отец баскетболиста, Райтис Тимма, обратился к Екатерине Гордон за юридической помощью.

— Мы уведомили следователей о том, что входим в данное дело. Сегодня состоится первая встреча, — заявила Гордон.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам юриста, семья Тиммы ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы, и только после этого будет принято решение о подаче заявления о возбуждении уголовного дела, если для этого будут основания.

— Семья Яниса хотела бы узнать, что именно произошло в тот вечер, с кем он переписывался, не было ли рядом с ним тех людей, которые условно «помогли» ему совершить эту фатальную ошибку, — пояснила Гордон, отвечая на вопрос о проверке телефона спортсмена по требованию отца.

Янис Тимма выступал за ряд российских клубов, включая «Зенит», УНИКС и «Химки», с 2015 по 2021 год. Он также играл за сборную Латвии и был выбран на драфте НБА в 2013 году.