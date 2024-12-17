В Москве скончался бывший баскетболист УНИКСа Янис Тимма
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма скончался в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
— Тело 32-летнего Яниса Тиммы найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти стало самоубийство, — говорится в сообщении ТАСС.
Ранее 6 декабря стало известно о разводе Тиммы с бывшей солисткой «ВИА Гра» Анной Седоковой. Пара жила вместе с 2019 года.
Янис Тимма известен выступлениями за клубы Единой лиги ВТБ. Латвийский форвард в 2021 году провел три матча в составе казанского УНИКСа. Также Тимма выступал за питерский «Зенит» и подмосковные «Химки». Последним клубом латвийца стал испанский «Обрадойро», откуда баскетболист ушел по окончании прошлого сезона.
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