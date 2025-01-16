Аэропорт Казани установил рекорд, обслужив 5,3 млн пассажиров в 2024 году
Наиболее популярными направлениями стали Анталья, Стамбул, Дубай и Шарм-эль-Шейх
Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая подвел итоги 2024 года, установив новый рекорд по пассажиропотоку. За год аэропорт обслужил 5,4 млн пассажиров на прилет и вылет, что превышает показатели предыдущего года.
В 2023 году аэропорт обслужил 5,2 млн пассажиров, отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Среди наиболее популярных внутренних направлений в 2024 году были Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи. Традиционно высоким спросом пользовались рейсы в Москву.
Наиболее популярными международными направлениями стали Анталья, Стамбул, Дубай и Шарм-эль-Шейх.
Напомним, аэропорт Казани анонсировал открытие сезонных авиарейсов в китайский город Санья, расположенный на острове Хайнань. Полеты начнутся с 18 февраля и продлятся до 28 марта, выполняясь по вторникам и пятницам. Вылет из Саньи запланирован на 8.50.
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