Водитель-дальнобойщик стал самой высокооплачиваемой профессией в Татарстане в 2024 году

Фото: Максим Платонов

По данным экспертов «Авито Работы», профессия водителя-дальнобойщика заняла первое место по уровню зарплат среди рабочих специальностей в Татарстане по итогам 2024 года. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам около 197 тыс. рублей в месяц, что на 52% больше по сравнению с прошлым годом.

Зарплатные предложения для водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 тыс. до 250 тыс. рублей в зависимости от стажа работы и специфики перевозок. Также значительное влияние на уровень дохода оказывает график работы, при этом наибольшее количество вакансий связано с вахтовым методом.

В тройку самых высокооплачиваемых профессий также вошли каменщик и водитель манипулятора. Средняя зарплата каменщиков составила 140 тыс. рублей в месяц, что на 29% выше уровня 2023 года, а водителей манипуляторов — 132 тыс. рублей, увеличившись на 36%.

Четвертое место по росту заработной платы занимает профессия бетонщика, для которых средние предложения составляют 124 тыс. рублей в месяц, что на 64% больше, чем в прошлом году. Высокие зарплаты связаны с большим спросом на каменщиков для выполнения сложных строительных работ, где финальный доход зависит от количества проектов и их сложности.

Замыкает пятерку лидеров профессия водителя-экспедитора, для которой зарплатные предложения выросли на 36% и составили в среднем 113 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что в Казани в январе больше всего готовы платить сервисному инженеру, занимающемуся гарантийным и коммерческим обслуживанием сельхозтехники. Работодатель предлагает зарплату до 180 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина