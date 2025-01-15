Бухгалтер, каменщик, инженер: аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии января в Казани

Фото: Мария Зверева

В Казани в январе больше всего готовы платить сервисному инженеру, занимающемуся гарантийным и коммерческим обслуживанием сельхозтехники. Работодатель предлагает зарплату до 180 тыс. рублей. Второе место в рейтинге занимает вакансия главного бухгалтера с зарплатой от 150 тыс. рублей. На третьей позиции расположилась вакансия менеджера по аренде спецтехники с оплатой от 150 тыс. рублей в месяц, а также бонусами и премиями.

Также в топ-5 вошла вакансия каменщика в строительной компании с зарплатой от 150 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики SuperJob.

Замыкает рейтинг вакансия менеджера по продажам в производственно-коммерческом предприятии с зарплатой от 110 тыс. рублей и полисом ДМС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В топе лучших предложений января в Казани представлены вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг, здравоохранении и IT.

В то же время, в других крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Челябинск, в топе зарплатных предложений месяца лидируют вакансии врачей.

В Санкт-Петербурге в числе самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения для водителей категории E с зарплатой свыше 200 000 рублей в месяц. Квалифицированным рабочим от промышленных и строительных компаний с зарплатой свыше 150 000 рублей в месяц предлагают работу в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Новосибирске.

Среди других интересных предложений: в Москве лидирует вакансия ведущего системного администратора, в Санкт-Петербурге — финансового директора, в Красноярске — ветеринарного врача, в Самаре — руководителя службы экономической безопасности, в Екатеринбурге — главного конструктора, в Волгограде — начальника электромонтажного участка, в Челябинске — руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации, в Перми — руководителя отдела оценки.

Рената Валеева