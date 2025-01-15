Президент России утвердил единовременные выплаты фронтовикам к 80-летию Победы

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате определенным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на официальном сайте главы страны.

Выплаты будут произведены в апреле и мае 2025 года, что приурочено к значимой дате в истории страны.

Указ охватывает ветеранов и участников ВОВ, а также других граждан, внесших значительный вклад в защиту Родины.



Накануне Путин подписал указ о выплате по 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда.



Анастасия Фартыгина