Президент России утвердил единовременные выплаты фронтовикам к 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате определенным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на официальном сайте главы страны.
- Выплаты будут произведены в апреле и мае 2025 года, что приурочено к значимой дате в истории страны.
Указ охватывает ветеранов и участников ВОВ, а также других граждан, внесших значительный вклад в защиту Родины.
Накануне Путин подписал указ о выплате по 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда.
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