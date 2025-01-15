Источник: «Рубин» в ближайшее время примет решение по трансферу Даку
«Рубин» в ближайшее время может принять решение по возможному трансферу нападающего Мирлинда Даку. Об этом сообщил отец футболиста Фехми Даку.
Ранее некоторые источники заявили об интересе к Даку со стороны зарубежных команд. В частности, речь шла про итальянские и саудовские клубы.
— От этих клубов ничего не поступало. Но, думаю, в ближайшие дни «Рубин» примет решение в отношении Мирлинда — давать ему новый контракт или продать в другую команду уже этой зимой, — сказал Фехми Даку Sport24.
Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека» за 1,2 млн евро. Второй сезон подряд нападающий является лучшим бомбардиром казанской команды. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) албанец забил девять голов и отдал пять ассистов в 19 матчах.
В летнее трансферное окно были слухи об интересе к Даку со стороны «Спартака» и «Краснодара». Тогда сообщалось, что за нападающего готовы заплатить свыше 10 млн евро, однако трансфер не состоялся.
Сам Даку недавно прокомментировал информацию о возможном трансфере в чемпионат Франции.
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