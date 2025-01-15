Семейные МФЦ появятся в крупных городах Татарстана в 2025 году

Фото: Илья Репин

В 2025 году в Татарстане будет реализован новый проект по созданию семейных многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова во вторник.

По словам министра, семейные МФЦ откроются в крупных городах региона, таких как Казань, Набережные Челны, Альметьевск и Бавлы.

— У нас будет реализован в 2025 году новый проект. Это создание семейных многофункциональных центров в крупных городах — Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Бавлах, — заявила Зарипова журналистам.

В этих центрах семьи смогут получить информацию о мерах государственной поддержки в режиме «одного окна», а также получить индивидуальное сопровождение в решении возникших проблем.

В 2024 году в России начал работу сервис обслуживания граждан в МФЦ без предъявления паспорта, используя данные Единой биометрической системы (ЕБС). Первым такой сервис запустил флагманский МФЦ Челябинска.

Рената Валеева