В Лос-Анджелесе опровергли слухи об отмене «Оскара» из-за пожаров

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Слухи о возможной отмене церемонии вручения премии «Оскар» из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров оказались несостоятельными. Журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на высокопоставленные источники в Академии кинематографических искусств и наук, опроверг информацию, ранее распространенную другими изданиями, о том, что церемония может быть отменена впервые за 96 лет.

— Несмотря на сложную ситуацию с пожарами, в Академии нет планов по отмене «Оскара». Шоу должно продолжаться, и оно должно быть достойным, чтобы также помочь собрать пожертвования для ликвидации последствий пожаров, — передает текст публикации РИА «Новости».

Напомним, что ранее объявление номинантов на премию уже было перенесено дважды из-за пожаров. Новая дата назначена на 23 января.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Информация о том, что церемония «на грани отмены» и что существуют некие «консультативные комиссии» во главе с известными актерами и режиссером, распространенная ранее газетой Sun, также была опровергнута. The Hollywood Reporter подчеркивает, что все решения о формате мероприятия принимаются советом управляющих Академии в тесном сотрудничестве с телекомпанией ABC, давним партнером премии «Оскар».

Ранее американская академия кинематографических искусств и наук огласила список из 10 категорий, в которых будут представлены номинанты на премию «Оскар».



Рената Валеева