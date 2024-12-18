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Американская академия киноискусств показала шорт-лист претендентов на «Оскар»

08:58, 18.12.2024
Американская академия киноискусств показала шорт-лист претендентов на «Оскар»
Фото: Реальное время

Американская академия кинематографических искусств и наук огласила список из 10 категорий, в которых будут представлены номинанты на премию «Оскар». Об этом говорится на сайте организации.

В марте 2025 года состоится 97-я церемония награждения премией «Оскар». Ее ведущим будет известный американский комик Конан О’Брайен.

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» претендуют 15 картин, в том числе:

  • «Я все еще здесь» бразильского режиссера Уолтера Саллеса;
  • «Эмилия Перес» француза Жака Одиара;
  • «Девушка с иглой» датского режиссера Магнуса фон Хорна;
  • «Волны» режиссера из Чехии Иржи Мадла;
  • «Прикосновение» исландца Бальтасара Кормакура.

А также фильмы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины, Таиланда.

На победу в номинации «Лучшая музыка» представлены:

  • «Претенденты»;
  • «Конклав»;
  • «Дикий робот»;
  • «Битлджус Битлджус»;
  • «Головоломка 2».

Помимо этого, номинанты на получение кинонаграды представлены в следующих номинациях: «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты».

На соискание премии «Оскар» могут быть выдвинуты фильмы, которые демонстрировались в кинотеатрах округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в течение календарного года, предшествующего году вручения премии. Она присуждается в 23 номинациях.

Дарья Пузикова

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