Американская академия киноискусств показала шорт-лист претендентов на «Оскар»

Фото: Реальное время

Американская академия кинематографических искусств и наук огласила список из 10 категорий, в которых будут представлены номинанты на премию «Оскар». Об этом говорится на сайте организации.

В марте 2025 года состоится 97-я церемония награждения премией «Оскар». Ее ведущим будет известный американский комик Конан О’Брайен.

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» претендуют 15 картин, в том числе:

«Я все еще здесь» бразильского режиссера Уолтера Саллеса;

«Эмилия Перес» француза Жака Одиара;

«Девушка с иглой» датского режиссера Магнуса фон Хорна;

«Волны» режиссера из Чехии Иржи Мадла;

«Прикосновение» исландца Бальтасара Кормакура.

А также фильмы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины, Таиланда.

На победу в номинации «Лучшая музыка» представлены:

«Претенденты»;

«Конклав»;

«Дикий робот»;

«Битлджус Битлджус»;

«Головоломка 2».

Помимо этого, номинанты на получение кинонаграды представлены в следующих номинациях: «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты».

На соискание премии «Оскар» могут быть выдвинуты фильмы, которые демонстрировались в кинотеатрах округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в течение календарного года, предшествующего году вручения премии. Она присуждается в 23 номинациях.

Дарья Пузикова