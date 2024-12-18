Американская академия киноискусств показала шорт-лист претендентов на «Оскар»
Американская академия кинематографических искусств и наук огласила список из 10 категорий, в которых будут представлены номинанты на премию «Оскар». Об этом говорится на сайте организации.
В марте 2025 года состоится 97-я церемония награждения премией «Оскар». Ее ведущим будет известный американский комик Конан О’Брайен.
В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» претендуют 15 картин, в том числе:
- «Я все еще здесь» бразильского режиссера Уолтера Саллеса;
- «Эмилия Перес» француза Жака Одиара;
- «Девушка с иглой» датского режиссера Магнуса фон Хорна;
- «Волны» режиссера из Чехии Иржи Мадла;
- «Прикосновение» исландца Бальтасара Кормакура.
А также фильмы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины, Таиланда.
На победу в номинации «Лучшая музыка» представлены:
- «Претенденты»;
- «Конклав»;
- «Дикий робот»;
- «Битлджус Битлджус»;
- «Головоломка 2».
Помимо этого, номинанты на получение кинонаграды представлены в следующих номинациях: «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты».
На соискание премии «Оскар» могут быть выдвинуты фильмы, которые демонстрировались в кинотеатрах округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в течение календарного года, предшествующего году вручения премии. Она присуждается в 23 номинациях.
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