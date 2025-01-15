Российские войска освободили населенный пункт Украинка в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.
— В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.
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