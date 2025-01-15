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Российские войска освободили населенный пункт Украинка в ДНР

12:24, 15.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Украинка в ДНР
Фото: Дарья Пинегина

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

— В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.

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