Минспорта Татарстана ответило на критику Кулешовой об условиях проживания на этапе Кубка России

В качестве места проживания был выбран санаторий «Балкыш»

Фото: Максим Платонов

Министерство спорта Татарстана прокомментировало критику олимпийского призера Анастасии Кулешовой относительно условий проживания спортсменов сборной России по лыжным гонкам во время пятого этапа Кубка России в Казани. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Анастасия Кулешова в своих социальных сетях опубликовала видео, в котором пожаловалась на тесный номер. Позже она удалила этот пост из своего телеграм-канала.

В заявлении Минспорта Татарстана подчеркивается, что все вопросы, связанные с проживанием спортсменов, были тщательно проработаны и согласованы с тренерским штабом и Федерацией лыжных гонок России.

— Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, а также учитывались пожелания самих спортсменов относительно формата проживания — по одному или вдвоем. Важно отметить, что организаторы строго следовали предоставленным спискам, чтобы обеспечить комфортное размещение всех участников, — говорится в заявлении министерства.

В качестве места проживания был выбран санаторий «Балкыш», расположенный в лесном массиве, который предлагает спортсменам отличные условия для отдыха и восстановления. Спортсмены также имеют доступ к бассейну и питанию по системе «шведский стол». Часть расходов на проживание покрывает принимающая сторона.

Минспорта подчеркивает, что расположение санатория обусловлено близостью к местам проведения соревнований, что позволяет минимизировать временные затраты на переезды и способствует более эффективной подготовке к старту.

— Старший тренер сборной России Егор Сорин отметил, что условия санатория отлично подходят для проживания спортсменов. Персонал санатория проявил понимание и сделал все возможное, чтобы создать комфортные условия даже в период новогодних праздников, увеличив количество доступных номеров, — говорится в заявлении.

Рената Валеева