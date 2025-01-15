Минспорта Татарстана ответило на критику Кулешовой об условиях проживания на этапе Кубка России
В качестве места проживания был выбран санаторий «Балкыш»
Министерство спорта Татарстана прокомментировало критику олимпийского призера Анастасии Кулешовой относительно условий проживания спортсменов сборной России по лыжным гонкам во время пятого этапа Кубка России в Казани. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Анастасия Кулешова в своих социальных сетях опубликовала видео, в котором пожаловалась на тесный номер. Позже она удалила этот пост из своего телеграм-канала.
В заявлении Минспорта Татарстана подчеркивается, что все вопросы, связанные с проживанием спортсменов, были тщательно проработаны и согласованы с тренерским штабом и Федерацией лыжных гонок России.
— Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, а также учитывались пожелания самих спортсменов относительно формата проживания — по одному или вдвоем. Важно отметить, что организаторы строго следовали предоставленным спискам, чтобы обеспечить комфортное размещение всех участников, — говорится в заявлении министерства.
В качестве места проживания был выбран санаторий «Балкыш», расположенный в лесном массиве, который предлагает спортсменам отличные условия для отдыха и восстановления. Спортсмены также имеют доступ к бассейну и питанию по системе «шведский стол». Часть расходов на проживание покрывает принимающая сторона.
Минспорта подчеркивает, что расположение санатория обусловлено близостью к местам проведения соревнований, что позволяет минимизировать временные затраты на переезды и способствует более эффективной подготовке к старту.
— Старший тренер сборной России Егор Сорин отметил, что условия санатория отлично подходят для проживания спортсменов. Персонал санатория проявил понимание и сделал все возможное, чтобы создать комфортные условия даже в период новогодних праздников, увеличив количество доступных номеров, — говорится в заявлении.
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