Черные ящики самолета AZAL переданы из Бразилии в Казахстан

Фото: Максим Платонов

Черные ящики самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, были возвращены из Бразилии в Казахстан и переданы государственной комиссии по расследованию авиакатастрофы. Об этом сообщили РИА «Новости» в генеральной прокуратуре республики.

Самолет, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек, в том числе девять россиян по информации посольства России. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

— В тот же день создана государственная комиссия по расследованию крушения воздушного судна, в компетенции которой входит расшифровка бортовых самописцев. В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года и иными международными стандартами бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения, — сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время, по данным ведомства, в целях обеспечения полноты и всесторонности расследования проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджан и Россию.



Рената Валеева