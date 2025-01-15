Ирада Аюпова: «Практически все новогодние мероприятия были аншлаговые»

Фото: Мария Зверева

Практически на всех новогодних мероприятиях Татарстана отмечались аншлаги. Об этом «Реальному времени» рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

— Больше всего радует то, что у нас практически все мероприятия были аншлаговые. Я не слышала про дефицит людей. Наоборот, было очень сложно достать билеты, — сказала она.

Так, например, Казанский Кремль в период каникул посетили более 275 тыс. человек. На театрально-зрелищных представлениях только в трех учреждениях — Казанском цирке, ТЮЗе и театре «Экият» — побывали свыше 125 тыс. гостей и жителей города.

По словам Аюповой, активность проявили и районы Татарстана. Суммарно в муниципалитетах прошло около 3,4 тыс. мероприятий. В них приняли участие более 514 тыс. человек.

— Самое главное — это то, что люди, наконец, стали активно выходить в свет. Они не просто лежат дома — это очень хороший знак. В этом плане новогодние выходные удались, — заключила министр.

Новогодние торжества в Казани стартовали 20 декабря — именно в этот день в городе открылись первые елочные городки. Жителей и гостей столицы Татарстана ждали в Старо-Татарской слободе и сквере у Татфилармонии. Главная праздничая площадка — елочный городок на бульваре «Фестивальный» — начал свою работу 24 декабря.



Елизавета Пуншева