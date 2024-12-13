Цены на строительные материалы в России возросли на 13–20%

Фото: Динар Фатыхов

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), стоимость основных строительных материалов во втором полугодии 2024 года в среднем увеличилась на 13–20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили на портале istochnik.online.



Согласно мониторингу, наибольшее увеличение цен коснулось цементного раствора (+20,2%), песка (+17,2%) и керамического кирпича (+15,4%). В то же время несколько категорий стройматериалов, таких как арматурная сталь (-23,5%) и оцинкованная листовая сталь (-14,5%), показали снижение цен.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков подчеркнул, что рост цен на строительные материалы значительно превышает официальный уровень инфляции, что приводит к финансовым рискам для подрядчиков. В связи с этим он выразил надежду на продление правительственного постановления № 1315, позволяющего корректировать стоимость контрактов.

Прогнозы на 2025 год предполагают небольшие колебания цен в пределах 4–5%, в соответствии с денежно-кредитной политикой ЦБ России, и НОСТРОЙ намерен информировать Федеральную антимонопольную службу о любых превышениях этих показателей.

Напомним, что в 2025 году ожидается увеличение цен на импортные строительные материалы в стране на 10—15% по сравнению с 2023 годом.



Анастасия Фартыгина