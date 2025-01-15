Метро Казани увеличило перевозки пассажиров с ОВЗ на 59% за год

Фото: Динар Фатыхов

За 2024 год метрополитеном столицы Татарстана воспользовалось 172 803 человека с ограниченными возможностями, что на 59% больше, чем в предыдущем году (108 860 пассажиров).

— Напомним, станции Казанского метрополитена оснащены всем необходимым оборудованием для помощи маломобильным группам населения — это пандусы, поручни, лифты, складные и передвижные подъемники, полозья, желтые предупредительные линии на краевых ступенях, тактильные рельефные напольные плиты, двери типа «М», пандусы на платформах для высадки и посадки пассажиров, громкоговорящие устройства, кнопки вызова персонала на платформах и в кассовых залах, навигация и указатели, — сказано в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

За 2024 год метрополитеном столицы Татарстана воспользовалось 172 803 человека с ограниченными возможностями

В 2024 году трамваи, троллейбусы и метрополитен Казани перевезли более 80 млн человек, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Из этого числа 41 млн пассажиров воспользовались трамваями и троллейбусами.

Рената Валеева