Пассажиропоток в Казани вырос на 4% до 80 млн человек в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году трамваи, троллейбусы и метрополитен Казани перевезли более 80 млн человек, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Из этого числа 41 млн пассажиров воспользовались трамваями и троллейбусами. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Казанский метрополитен установил новый рекорд, перевезя 39,3 млн человек, что на 11% превышает показатели 2023 года, когда было зафиксировано 35,5 млн пассажиров.

Представители предприятия подчеркнули, что рост пассажиропотока свидетельствует о доверии граждан к услугам электротранспорта.

— Благодаря масштабной работе всего коллектива, мы видим положительную обратную связь от наших пассажиров, — подчеркнули они.

Напомним, что в Казани на автобусах маршрута №62 ввели бескондукторную систему оплаты проезда. Техническая служба МУП «ПАТП №2» завершила установку необходимых электронных устройств.



Анастасия Фартыгина