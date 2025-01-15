Госдума планирует рассмотреть запрет на продажу вейпов в марте 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них в России планируется включить в примерный план работы Госдумы на март 2025 года. Об этом говорится в проекте решения комитета Госдумы по охране здоровья, пишет ТАСС.

Ранее законопроект был внесен в Госдуму представителями фракции КПРФ, после чего председатель Госдумы Вячеслав Володин направил его в профильный комитет. Предлагаемые изменения коснутся закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

— Предложить Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии 2025 года, — говорится в документе.

Законопроект предусматривает полный запрет на оптовую и розничную продажу «никотина (в том числе полученного путем синтеза) или его производных, включая соли никотина, а также никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления».

Реальное время / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта считают, что устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей представляют значительную угрозу для здоровья, вызывая зависимость, респираторные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Кроме того, они указывают на тенденцию перехода молодых людей, употребляющих вейпы, к традиционному курению табака.

— Установление полного запрета на продажу подобной продукции в сложившихся условиях рассматривается как необходимая мера для улучшения общественного здоровья. Подобная практика существует во многих развитых странах мира, — отмечают разработчики законопроекта.

Рената Валеева