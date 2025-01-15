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Рустам Минниханов встретился с митрополитом Кириллом

08:41, 15.01.2025
Рустам Минниханов встретился с митрополитом Кириллом
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Встреча состоялась в рамках празднования Рождества Христова и носила традиционный характер, подчеркнули в пресс-службе раиса.

Митрополит Кирилл выразил благодарность Рустаму Минниханову за всестороннюю поддержку, оказываемую Татарстанской митрополии. Особую признательность архипастырь выразил за помощь в реставрации исторических корпусов Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Владыка также проинформировал раиса о предстоящих торжествах в 2025 году, посвященных 470-летию учреждения Казанской епархии и 20-летию возвращения чтимого Казанского образа Божией Матери.

Глава митрополии подвел итоги прошедшего 2024 года в жизни православной церкви в Татарстане. Он отметил активное участие священнослужителей в гуманитарной миссии, служение духовенства в зоне СВО, значительное развитие социального служения и укрепление межконфессионального сотрудничества в регионе.

Рената Валеева

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