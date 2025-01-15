Туристический налог введен в большинстве регионов России с января

Фото: Динар Фатыхов

Туристический налог начал действовать с 1 января в 63 из 89 субъектов России, включая 17 республик, 8 краев, 34 области и 4 округа. Об этом сообщили РИА «Новости» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Новый налог, отнесенный к местным, введен в действие по усмотрению регионов. В 2025 году он составит 1% от стоимости размещения в отеле, но не менее 100 рублей. Плательщиками налога являются организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания.

— Шестьдесят три субъекта Российской Федерации ввели туристический налог в 754 муниципальных образованиях, — сообщили в РСТ, подчеркнув, что в их число входят города федерального значения, области, автономные округа, автономные области и республики.

Среди регионов, принявших решение о введении туристического налога, много популярных туристических направлений, таких как Краснодар, Петрозаводск, Зеленоградск, Казань, Архангельск, города-курорты Кавказских Минеральных Вод, Санкт-Петербург и Сочи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент РСТ Илья Уманский считает, что основной эффект от введения турналога будет заключаться в увеличении себестоимости гостиничных услуг.

— У гостиницы появляется еще одна статья расхода, которую отелю нужно попытаться компенсировать за счет цены услуги для потребителя. Однако не всегда это будет возможно, цены в отрасли имеют динамический принцип формирования и зависят от множества факторов, в том числе от спроса и платежеспособности потребителя. Поэтому номер будет продан по той цене, по которой его возможно продать. Иногда выгодно продать номер даже ниже себестоимости, поскольку пустующий номер формирует только расходы, — пояснил Уманский.



Рената Валеева