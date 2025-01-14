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Прокуратура Чувашии инициировала проверку из-за видео с мертвым лосем на дороге

20:19, 14.01.2025
Прокуратура Чувашии инициировала проверку из-за видео с мертвым лосем на дороге
Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Красночетайского района Чувашии начала проверку после появления в Сети видеозаписи, на которой видно, как автомобиль тащит мертвого лося. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительным данным, лось был обнаружен охотоведами в лесу мертвым и его транспортировали для утилизации. В рамках проверки прокуратура намерена выяснить причины смерти животного и установить, могли ли третьи лица быть причастны к его гибели.

Кроме того, будет проведена проверка соблюдения правил дорожного движения при транспортировке мертвого животного. В случае выявления нарушений прокуратура готова принять соответствующие меры.

Анастасия Фартыгина

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