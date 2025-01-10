В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика сверстниками

Фото: Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика сверстниками в Челнах. Об этом сообщили в СУ СК России по республике. Оно возбуждено по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «халатность».

Также челнинская прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Сегодня в телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой группа мальчиков избивает сверстника на занятии в частной детской футбольной секции, а стоящий рядом тренер не реагирует на это.

О случившемся RT рассказала мама избитого мальчика:

— Он сказал, что устал, лег на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика.

По ее словам, тренер отрицает свою вину, его уволили в день инцидента.