В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика сверстниками
В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения мальчика сверстниками в Челнах. Об этом сообщили в СУ СК России по республике. Оно возбуждено по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «халатность».
Также челнинская прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Сегодня в телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой группа мальчиков избивает сверстника на занятии в частной детской футбольной секции, а стоящий рядом тренер не реагирует на это.
О случившемся RT рассказала мама избитого мальчика:
— Он сказал, что устал, лег на пол. Видимо, баловался, как все дети. И тренер сказал, чтобы другие дети били его лежачего. Я сначала не поверила, написала в родительский чат, и другие дети подтвердили. У меня была истерика.
По ее словам, тренер отрицает свою вину, его уволили в день инцидента.
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