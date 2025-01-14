В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани, а также в Калуги, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что остается главным приоритетом.