Новое здание театра Камала в Казани торжественно откроют 20 января
Как стало известно «Реальному времени», 20 января пройдет торжественное открытие нового здания Татарского государственного Академического театра имени Г.Камала.
В тот же день состоится заседание итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана об итогах работы в 2024 году. В ней примут участие глава Минкульта России Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Напомним, новое здание театра Камала в Казани уже получило ЗОС (заключение о соответствии) и введено в эксплуатацию.
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