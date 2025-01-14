Новое здание театра Камала в Казани торжественно откроют 20 января

Фото: Мария Зверева

Как стало известно «Реальному времени», 20 января пройдет торжественное открытие нового здания Татарского государственного Академического театра имени Г.Камала.

В тот же день состоится заседание итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана об итогах работы в 2024 году. В ней примут участие глава Минкульта России Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Напомним, новое здание театра Камала в Казани уже получило ЗОС (заключение о соответствии) и введено в эксплуатацию.