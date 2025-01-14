«Ак Барс» объявил состав на игру с «Амуром» в Хабаровске

«Ак Барс» определился с составом на игру с «Амуром» в Хабаровске в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 12.00 по московскому времени.

Тренерский штаб Анвара Гатиятулина произвел лишь два изменения в составе «Ак Барса» по сравнению с предыдущим матчем с «Барысом» (5:4 ОТ). Так, вместо Даниила Журавлева в третьей паре защитников сыграет Константин Лучевников.

В воротах с первых минут появится Амир Мифтахов, сменивший Тимура Билялова. Тимофей Жулин, Семен Терехов и Максим Арефьев остались вне заявки на матч.

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 56 очками в 42 играх чемпионата. «Амур» идет последним в турнирной таблице Востока, являясь худшей командой КХЛ по количеству набранных баллов. В активе хабаровчан всего 23 очка в 44 матчах.

Ранее «Амур» обыграл «Ак Барс» в Казани со счетом 2:1. Всего команды в текущем сезоне сыграли две встречи в столице Татарстана, обменявшись победами.

Зульфат Шафигуллин