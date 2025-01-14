ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Ярославской области

Фото: Максим Платонов

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта, который готовился спецслужбами Украины против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным ФСБ, был задержан гражданин России, который планировал использовать токсичные химические вещества для отравления сотрудников предприятия. Он изъял из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами, две емкости с опасными веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей и возможный летальный исход. Задержанный намеревался залить отраву в воздуховоды автомобилей своих будущих жертв.

ФСБ установила, что деятельность террориста координировалась с территории Украины через зарубежные мессенджеры, что подтверждается данными из его средств связи. В результате оперативных мероприятий теракт удалось предотвратить.

В конце декабря ФСБ заявила о предотвращении терактов против высокопоставленного сотрудника Минобороны и военного блогера, освещающего события спецоперации.