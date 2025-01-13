Минобороны: девять БПЛА пытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока»

Минобороны России сообщило о предотвращении попытки атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Согласно заявлению ведомства, 11 января 2025 года киевский режим предпринял попытку атаки с использованием девяти БПЛА самолетного типа. Целью атаки была инфраструктура компрессорной станции «Русская», расположенной в населенном пункте Гай-Кодзор.

По данным Минобороны, атака была предпринята с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Однако подразделения ПВО отразили налет, сбив все девять БПЛА.

В результате инцидента пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции нет. Разрушения на объекте также отсутствуют, за исключением незначительных повреждений здания и оборудования газоизмерительной станции, полученных от осколков одного из сбитых БПЛА.



Ранее в Котовске Тамбовской области был введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне после атаки БПЛА, повредивших жилые многоэтажные дома.