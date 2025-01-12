В Котовске Тамбовской области введен режим ЧС после атаки дронов

В городе Котовске Тамбовской области введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение принято после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), повредивших жилые многоэтажные дома.

В настоящее время в городе продолжается ликвидация последствий атаки. Городские улицы, примыкающие к местам происшествия, расчищены и открыты для движения транспорта. Устранено уличное освещение в пострадавших микрорайонах.

— На данный момент исключена возможность обрушения несущих конструкций. Восстановлено теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение домов, пострадавших в результате террористической атаки ВСУ. Кроме того, были проведены обследования сетей газоснабжения. В результате составили акт о возможности пуска газа в жилой дом, — цитирует пресс-служба и. о. министра градостроительства и архитектуры региона, главного архитектора Тамбовской области Александра Филатова.

Напомним, в ночь на 11 января в Котовске произошла атака двух украинских БПЛА, в результате чего были повреждены два жилых дома. Пострадали семь человек: трое получили ранения от осколков стекол, у четверых были жалобы на повышенное давление. Все пострадавшие отказались от госпитализации.

В городе развернут пункт временного размещения, однако жители пострадавших квартир предпочли разместиться у родственников.