Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос до рекордных $240,11 млрд

Китай и Россия установили новый рекорд в торговом сотрудничестве. Товарооборот между странами достиг рекордных $240,11 млрд в 2023 году, что на 26,3% больше по сравнению с прошлым годом. Это следует из обнародованных данных Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая в Россию вырос на 46,9% — до $110,97 млрд, в то время как импорт российских товаров увеличился на 12,7% — до $129,14 млрд.

Несмотря на увеличение товарооборота, положительное сальдо России сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом и составило $18,17 млрд. В декабре объем торговли между двумя странами достиг $21,9 млрд, что на 1,8% больше, чем в предыдущем месяце.

Основная часть импортируемых Китаем российских товаров приходится на энергоносители, такие как нефть, природный газ и уголь. Кроме того, Китай импортирует из России медь, древесину, топливо и морепродукты. В свою очередь, Китай экспортирует в Россию автомобили, смартфоны, оборудование, игрушки и другие товары.

Стоит отметить, что товарооборот между Россией и Китаем продолжал расти и в предыдущие годы. В 2021 году он вырос на 35,8% до $146,88 млрд, а в 2022 году — на 29,3% до $190 млрд, уточняет ТАСС.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом году поставили задачу довести объем двухсторонней торговли к 2024 году до $200 млрд. Этой цели удалось достигнуть досрочно.



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