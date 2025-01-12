УНИКС обыграл «Уралмаш» на домашней площадке в регулярке Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС одержал уверенную победу над екатеринбургским «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоялся сегодня, 12 января, на арене «Баскет-холл» в Казани. Встреча завершилась со счетом 94:71 (21:25, 28:15, 22:15, 16:23) в пользу хозяев.
Лучшими игроками матча в составе УНИКСа стали:
- ДеВон Акун-Перселл — 25 очков, 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват (23 КП);
- Маркос Найт — 19 очков, 3 передачи, 2 подбора, 1 блок-шот (20 КП);
- Джален Рейнольдс — 12 очков, 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот (17 КП);
- Андрей Лопатин — 11 очков, 3 передачи, 2 подбора, 1 перехват (12 КП).
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