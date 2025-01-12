Глава МЧС назвал ситуацию с разливом мазута у порта Тамань наиболее сложной

Фото: Валерий Скурыдин

Наиболее сложная ситуация с разливом мазута сложилась в районе порта Тамань в Краснодарском крае, где ранее потерпели крушение танкеры. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на совещании в Анапе, сообщает пресс-служба ведомства.

— Осмотр мест проведения работ показал, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где в море продолжает вытекать мазут из поврежденной части танкера «Волгонефть-239», — сказал Куренков. Министр подчеркнул необходимость скорейшего устранения течи и откачки мазута из кормовой части танкера, заверив, что все необходимые ресурсы будут выделяться без бюрократических проволочек.

Утром глава МЧС прибыл в Анапу вместе с членами федерального оперативного штаба, созданного по поручению президента Владимира Путина, и провел проверку хода работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на месте разлива мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» устанавливаются дублирующие боновые заграждения.

Ранее «Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.



Рената Валеева