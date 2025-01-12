Минобороны заявило о взятии под контроль населенного пункта Янтарное в ДНР

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о взятии под контроль населенного пункта Янтарное в Донецкой Народной Республике (ДНР). По информации ведомства, это произошло в результате наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск.

— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке министерства.

Также Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Калиново в Харьковской области в результате наступательных действий группировки войск «Запад».

Рената Валеева