Минобороны заявило об освобождении Калиново в Харьковской области

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Калиново в Харьковской области в результате наступательных действий группировки войск «Запад». Об этом говорится в сводке ведомства.

— Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области, — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, российские подразделения также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная в Харьковской области, а также Ивановка и Торское в ДНР.

Минобороны утверждает, что потери украинских сил за сутки составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Кроме того, российские войска заявили об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ.

Рената Валеева