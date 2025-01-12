Владимир Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником, который отмечается 12 января. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что российская прокуратура, созданная более трех веков назад, на протяжении всей истории играла значимую роль в обеспечении верховенства закона и правового порядка в обществе. Он подчеркнул, что лучшие представители ведомства всегда были примером преданного служения Отечеству, принципиальности и неподкупности.

— И сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, — заявил президент.

Путин также отметил, что профессионализм, объективность и широкие полномочия прокуроров помогают восстанавливать нарушенные права граждан, защищать их законные интересы, пресекать беззаконие и произвол, а также содействовать реализации стратегических планов развития страны. Он поблагодарил работников и ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей и выразил уверенность в том, что прокурорский корпус России и впредь будет верно служить народу, Отечеству и Закону.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января, в честь указа Петра I от 1722 года, учредившего институт прокуратуры.

Рената Валеева