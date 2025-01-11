Центровой УНИКСа поделился ожиданиями перед предстоящим матчем с «Уралмашем»

Фото: Мария Зверева

Центровой БК УНИКС Исмаэль Бако поделился своими ожиданиями перед предстоящим домашним матчем против екатеринбургского «Уралмаша», который состоится 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В разговоре с журналистами бельгиец подчеркнул, что команда демонстрирует стабильный и агрессивный стиль игры и они стремятся поднять уровень своей игры еще выше.

Исмаэль Бако также выделил сильные стороны соперника, уточнив, что «Уралмаш» показывает качественный командный баскетбол и располагает мощным составом, состоящим из высококлассных исполнителей. Он считает, что ключевым фактором успеха в этой встрече станет надежная защита, которая не даст сопернику почувствовать уверенность в своих силах с первых минут.

Бако также упомянул о возвращении центрового Октавиуса Эллиса, который провел удачный прошлый сезон и повысит конкурентоспособность соперника.

— Посмотрим, в какой форме он выйдет на паркет, — сказал он.



Анастасия Фартыгина