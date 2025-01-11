В Африке зарегистрировали первый случай заражения человека оспой обезьян

Фото: Максим Платонов

В Сьерра-Леоне зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян, известной также как mpox. Об этом сообщила местная газета Awoko со ссылкой на органы здравоохранения, инфекцию выявили у 27-летнего мужчины, проживающего на западе страны.

Это заболевание было признано глобальной угрозой для здоровья.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое может представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция проявляется такими симптомами, как лихорадка, интоксикация и увеличение лимфоузлов, после чего на теле появляются пятна, которые превращаются в пузырьки, затем образуются язвы. В легких случаях болезнь может пройти самостоятельно в течение 14—21 дня.

Заболевание стало предметом повышенного внимания на глобальном уровне, и эксперты призывают к усилению мер профилактики и мониторинга в целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции.



Напомним, что вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае. Анализ данных с 23 по 29 декабря выявил активное распространение внутри Китая нескольких острых респираторных заболеваний, в числе которых вирус гриппа, риновирус и метапневмовирус человека.

Анастасия Фартыгина