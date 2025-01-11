Президент США Джо Байден выступит с прощальной речью 15 января

Президент США Джо Байден адресует нации прощальную речь 15 января, в преддверии передачи власти новому президенту. Выступление состоится в 20.00 по местному времени из Овального кабинета. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Байден, занимавший пост президента с января 2021 года, не так давно ввел последний пакет санкций против России, который стал наибольшим ударом по энергетическому сектору страны. Его уход совпадает с победой Дональда Трампа на президентских выборах, где он получил 312 голосов выборщиков.

Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января.

В понедельник Дональд Трамп уточнил, что переход власти усложняется действиями уходящего президента, подчеркивая, что Байден якобы создает трудности через судебные разбирательства и новые указы. Трамп заверил своих сторонников, что эти указания будут отменены и Америка вновь вернется к норме здравого смысла и силы.



Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не нужны предварительные условия. Он подчеркнул важность взаимного желания лидеров вести диалог.

Анастасия Фартыгина