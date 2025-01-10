Песков: для переговоров Путина и Трампа достаточно обоюдного желания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не нужны предварительные условия. Он подчеркнул важность взаимного желания лидеров вести диалог.

По словам Пескова, ключевым фактором для начала переговоров является не наличие условий, а политическая воля обеих сторон.

— Никакие условия для этого не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога, — подчеркнул он.

Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что несколько стран предложили свои территории для возможной встречи Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа и организации переговоров, направленных на разрешение украинского конфликта. Эти предложения продолжают поступать.



Инаугурации Трампа состоится 20 января 2025 года.



Анастасия Фартыгина