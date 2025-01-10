Новости общества

15:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков: для переговоров Путина и Трампа достаточно обоюдного желания

13:39, 10.01.2025
Песков: для переговоров Путина и Трампа достаточно обоюдного желания
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не нужны предварительные условия. Он подчеркнул важность взаимного желания лидеров вести диалог.

По словам Пескова, ключевым фактором для начала переговоров является не наличие условий, а политическая воля обеих сторон.

— Никакие условия для этого не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога, — подчеркнул он.

Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что несколько стран предложили свои территории для возможной встречи Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа и организации переговоров, направленных на разрешение украинского конфликта. Эти предложения продолжают поступать.

  • Инаугурации Трампа состоится 20 января 2025 года.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также