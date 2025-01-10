Володин передал Николасу Мадуро поздравления от Владимира Путина на инаугурации
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принял участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, пишет РИА «Новости».
В ходе мероприятия Володин передал Мадуро поздравления от президента России Владимира Путина со вступлением в должность.
Напомним, сегодня Мадуро в третий раз приступил к исполнению обязанностей президента Венесуэлы. В своей речи он пообещал, что новый президентский срок станет периодом мира, равенства и демократии.
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