Николас Мадуро начал свой третий президентский срок в Венесуэле
Николас Мадуро в третий раз приступил к исполнению обязанностей президента Венесуэлы. В своей речи он пообещал, что новый президентский срок станет периодом мира, равенства и демократии.
Ранее президент России Владимир Путин получил приглашение на инаугурацию Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, 10 января.
Утром стало известно, что оппозиция провела акции протеста в столице Венесуэлы и штате Миранда накануне инаугурации президента страны. На акции пришли несколько сотен человек.
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