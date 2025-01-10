Николас Мадуро начал свой третий президентский срок в Венесуэле

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Николас Мадуро в третий раз приступил к исполнению обязанностей президента Венесуэлы. В своей речи он пообещал, что новый президентский срок станет периодом мира, равенства и демократии.

Ранее президент России Владимир Путин получил приглашение на инаугурацию Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, 10 января.

Утром стало известно, что оппозиция провела акции протеста в столице Венесуэлы и штате Миранда накануне инаугурации президента страны. На акции пришли несколько сотен человек.

Рената Валеева