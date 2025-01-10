«Салават Юлаев» крупно обыграл в Нижнекамске «Нефтехимик» в матче КХЛ

Уфимская команда отыгралась по ходу игры со счета 0:2

«Салават Юлаев» крупно обыграл в Нижнекамске «Нефтехимик» со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Виктора Козлова проигрывала по ходу первого периода 0:2, но смогла одержать волевую победу.

В составе победителей по дублю оформили Скотт Уилсон, Саша Хмелевски и Джошуа Ливо, еще один раз отличился Денис Ян. У «Нефтехимика» забивали Герман Точилкин, Райли Барбер, Кирилл Капустин и Никита Хоружев.

«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений подряд. До приезда в Нижнекамск команда Козлова проиграла: дома «Сибири» (1:4) и в гостях «Ак Барсу» (1:5). Уфимцы закрепились на второй строчке Восточной конференции, набрав 58 очков в 42 матчах.

«Нефтехимик» проиграл в восьмой раз в последних десяти играх чемпионата. С декабря нижнекамская команда набрала лишь семь очков и выбыла из зоны плей-офф. Подопечные Олега Леонтьева идут на десятой строчке в турнирной таблице Востока.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 12 января в Омске с «Авангардом». «Нефтехимику» предстоит 13-го числа встретиться в гостях с новосибирской «Сибирью». А 15 января «Салават Юлаев» примет нижнекамцев в Уфе.

Зульфат Шафигуллин