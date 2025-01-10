Пожары в Калифорнии уничтожили почти весь район Пасифик-Палисейдс

Лесные пожары, бушующие в Калифорнии, нанесли серьезный ущерб престижному району Пасифик-Палисейдс в западных пригородах Лос-Анджелеса. По данным спутниковых снимков компании Airbus, значительная часть жилой и коммерческой застройки в этом районе сгорела. Об этом пишет «Интерфакс».

Очаг возгорания возник к северу от Пасифик-Палисейдс, и огонь быстро распространился по территории во вторник и среду, нанося разрушительные потери. Пожарные службы надеются, что снижение силы ветра поможет сдержать дальнейшее распространение пожара. Ранее огонь опустошил районы Санта-Моника и Малибу.

По данным CNN, пожар, уничтоживший более 5,3 тыс. строений, стал третьим по масштабу за всю историю штата Калифорния. На четвертом месте находится пожар в Алтадине, где сгорело свыше 4 тыс. построек. Телеканал также отмечает, что 15 из 20 самых разрушительных пожаров в штате произошли после 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожаров погибли не менее 10 жителей округа Лос-Анджелес. Из-за пожаров предписания об эвакуации получили до 180 тыс. человек. Огонь охватил более 14 тыс. гектаров и уничтожил до 10 тыс. построек. Около 250 тыс. потребителей в южной части Калифорнии остаются без электричества.

По оценкам наблюдателей, приводимым The Washington Post, серия пожаров уже нанесла наибольший экономический ущерб в истории США, превысив $150 млрд. Также высказываются опасения, что преодоление последствий кризиса может стать серьезным испытанием для американских страховых компаний.

Рената Валеева