Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии может достичь 150 млрд долларов

Оценка ущерба от лесных пожаров, бушующих в Калифорнии, возросла до 135–150 млрд долларов, согласно информации представителя метеорологического сервиса AccuWeather Билла Уэйделла. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети Х, подчеркивая, что предварительная оценка экономических потерь была пересмотрена в связи с ухудшением ситуации.

На следующей неделе метеорологи прогнозируют усиление ветра и повышенный риск возникновения новых пожаров, что может усугубить и без того сложную обстановку. В округе Лос-Анджелес власти уже ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

Глава пожарной службы округа подчеркнул, что ресурсы были изначально рассчитаны на борьбу лишь с одним или двумя крупными пожарами, однако текущая ситуация требует гораздо больше усилий.

Сильные ветры временно остановили работу авиации, а в районе Палисейдс произошли сбои в работе пожарных гидрантов. Пожары уже признаны одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. В частности, пожар Итон-Файр охватил более 10 тыс. гектаров земли и угрожает безопасности около 13 тыс. зданий.

Тем временем, банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, озвучил свою оценку ущерба от пожаров в Калифорнии на уровне почти 50 млрд долларов.

Напомним, что президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии в связи с разрушительными пожарами, охватившими штат.



Анастасия Фартыгина