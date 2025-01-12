Большинство казанцев поддерживают полный запрет продажи вейпов

Фото: Динар Фатыхов

Большинство жителей Казани — 68% — поддерживают полный запрет продажи вейпов в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.

Молодежь поддерживает полный запрет реже взрослых — за высказываются 75% горожан в возрасте от 35 до 44 лет и 54% более молодых респондентов.

Уточняется, что женщины поддерживают предложение чаще мужчин. Также выяснилось, чем выше доход респондентов, тем чаще они соглашаются с инициативой.

Чаще всего сторонниками запрета выступают некурящие — 75%. Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (64%). Ожидаемо, что реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (15%).

В конце прошлого года депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий полный запрет на розничную и оптовую торговлю вейпами и жидкостями для них. Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается внести изменения в законодательство, которые установят полный запрет на продажу как никотиносодержащих, так и безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

Елизавета Пуншева